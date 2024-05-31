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Ракетная опасность объявлена в Шебекинском округе Белгородской области

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Угроза ракетной опасности объявлена в Шебекинском округе Белгородской области.
Ракетная опасность объявлена в Шебекинском округе Белгородской области
  • © РИА Новости / Таисия Лисковец

Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

«Шебекинский ГО и г. Шебекино. Ракетная опасность», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что над Белгородской областью около 12:30 мск сбили три украинских беспилотника.

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