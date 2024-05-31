Ракетная опасность объявлена в Шебекинском округе Белгородской области

Угроза ракетной опасности объявлена в Шебекинском округе Белгородской области.

Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

«Шебекинский ГО и г. Шебекино. Ракетная опасность», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что над Белгородской областью около 12:30 мск сбили три украинских беспилотника.