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В России могут появиться модульные мобильные убежища для укрытия населения

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Для укрытия населения в России могут появиться мобильные убежища модульного типа. Проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В России могут появиться модульные мобильные убежища для укрытия населения

«В целях урегулирования вопроса об установлении исчерпывающего на сегодняшний день перечня способов создания объектов гражданской обороны Проектом предлагается установить их создание путём... возведения объектов с применением полносборных сооружений и конструкций, в том числе блок-модульного типа или других материалов», — говорится в документе.

Также отмечается, что в настоящее время защитных сооружений гражданской обороны недостаточно для укрытия всего населения.

Кроме того, в документе говорится, что многие сооружения подземного пространства технически невозможно приспособить под эти цели.

«Возведение объектов с применением полносборных сооружений и конструкций, в том числе блок-модульного типа или других материалов, является относительно новым способом создания объектов гражданской обороны», — говорится в тексте документа.

В нём же уточняется, что систему управления гражданской обороны предлагается улучшить «с учётом опыта специальной военной операции».

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