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Россияне стали совершать больше спонтанных поездок по стране

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Аналитики в ходе исследования выяснили, что россияне за последний год стали совершать больше спонтанных путешествий внутри страны — число таких поездок возросло на треть (31%), притом что доля таких поездок в общем турпотоке снизилась.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на платформу Bronevik, входящую в «МТС Travel».

Эксперты выяснили, что за год 24% бронирований в российских отелях и других объектах размещения были совершены непосредственно в день заселения. Ещё 13% заказов делались за один день до даты заезда.

При этом общая доля таких спонтанных бронирований от всех заказов сократилась — до 37 с 64% в аналогичном прошлогоднем периоде.

Аналитики пришли к выводу, что, несмотря на рост в абсолютном выражении, спонтанные поездки теряют популярность у россиян.

Ранее председатель региональной Ассоциации малых отелей Наталия Стамбульникова в беседе с НСН рассказала, что предстоящим летом малый бизнес Крыма ожидает увеличение притока гостей на 10% по сравнению с 2023 годом.

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