В СДЭК заявили, что на их сайте снова можно отслеживать посылки
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«Мы продолжаем работы по восстановлению обслуживания и будем информировать вас о следующих шагах. Также мы фиксируем все ваши обращения о возникающих затруднениях и делаем всё возможное для их оперативного устранения», — сообщили в пресс-службе компании.
Уточняется, что к настоящему моменту уже возобновилась функция отслеживания посылок. Для этого клиенту необходимо ввести в поле для отслеживания номер почтового отправления.
Компания продолжает загружать данные в систему.
29 мая сообщалось, что СДЭК частично восстановил работу сайта.