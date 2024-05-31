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В СДЭК заявили, что на их сайте снова можно отслеживать посылки

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В компании СДЭК сообщили RT, что продолжают работы по восстановлению полноценного обслуживания клиентов. В настоящее время уже возобновилась функция отслеживания посылок.
В СДЭК заявили, что на их сайте снова можно отслеживать посылки
  • © АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин

«Мы продолжаем работы по восстановлению обслуживания и будем информировать вас о следующих шагах. Также мы фиксируем все ваши обращения о возникающих затруднениях и делаем всё возможное для их оперативного устранения», — сообщили в пресс-службе компании.

Уточняется, что к настоящему моменту уже возобновилась функция отслеживания посылок. Для этого клиенту необходимо ввести в поле для отслеживания номер почтового отправления.

Компания продолжает загружать данные в систему.

29 мая сообщалось, что СДЭК частично восстановил работу сайта.

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