В Подмосковье запустили 14 новых производств в индустриальных парках с начала года

В индустриальных парках Московской области с начала 2024 года запустили 14 новых производств.

Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на регионального министра инвестиций, промышленности и науки Екатерину Зиновьеву.

«Площадь новых производственных объектов превышает 109 тыс. кв. м. Благодаря реализации этих проектов для жителей Московской области создано около 1,5 тыс. новых рабочих мест», — заявила Зиновьева.

В настоящее время в Подмосковье на территории более 2,7 тыс. га работает 69 индустриальных парков.

Ранее сообщалось, что московские производители музыкальных инструментов нарастили объёмы выпуска почти на 60% с начала года.