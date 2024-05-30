Airbus из Самары успешно приземлился в Шереметьеве

Пассажирский Airbus 321, следующий рейсом Самара — Москва, успешно совершил посадку в аэропорту Шереметьево после появления проблемы с лопнувшей покрышкой стойки шасси.

РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости. Уточняется, что на борту самолёта находились 186 человек, в том числе семь членов экипажа. Ранее сообщалось, что пассажирский самолёт совершил незапланированную посадку в аэропорту Минеральных Вод.