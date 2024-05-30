Airbus из Самары успешно приземлился в Шереметьеве
Пассажирский Airbus 321, следующий рейсом Самара — Москва, успешно совершил посадку в аэропорту Шереметьево после появления проблемы с лопнувшей покрышкой стойки шасси.
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что на борту самолёта находились 186 человек, в том числе семь членов экипажа.
Ранее сообщалось, что пассажирский самолёт совершил незапланированную посадку в аэропорту Минеральных Вод.
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