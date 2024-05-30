RT в Telegram
Подпишись

Airbus из Самары успешно приземлился в Шереметьеве

Короткая ссылка
Пассажирский Airbus 321, следующий рейсом Самара — Москва, успешно совершил посадку в аэропорту Шереметьево после появления проблемы с лопнувшей покрышкой стойки шасси.
Airbus из Самары успешно приземлился в Шереметьеве
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что на борту самолёта находились 186 человек, в том числе семь членов экипажа.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолёт совершил незапланированную посадку в аэропорту Минеральных Вод.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить