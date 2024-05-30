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В России предложили замедлять работу YouTube

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На заседании комиссии Российского общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) предложили замедлять работу YouTube.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Как заявил директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий Илья Массух, полностью блокировать работу YouTube нельзя, поскольку сервис стал заметным социальным явлением.

По словам эксперта, можно замедлять его работу.

«При этом нужно предоставить людям альтернативу в виде хорошо работающего отечественного видеохостинга», — уточнил Массух.

Со своей стороны, зампред комитета Госдумы по информационной политике, председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин отметил, что альтернативы YouTube в России на данный момент нет, но ситуация может измениться.

«В скором времени, в конце июня, на комиссии РОЦИТ будет представлен ещё один возможный аналог YouTube», — сказал он.

В апреле пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что усилия по блокировке определённых сервисов VPN будут продолжаться с целью сокращения возможности обхода блокировок.

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