МВД проверяет ситуацию в Воронеже, где мужчина заставил детей встать на колени

Мужчина в Воронеже заставил мальчиков встать на колени перед его сыном и приказал тому бить их по лицу, утверждают мамы детей. В ГУ МВД по Воронежской области сообщили RT, что женщины уже написали заявление. Назначена проверка.

© РИА Новости / Александр Кряжев

Личность мужчины не установлена, его ищут. Ранее СМИ писали, что он сделал это якобы в воспитательных целях, потому что его сына ударили мячом. Подтверждения этому нет.