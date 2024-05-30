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МВД проверяет ситуацию в Воронеже, где мужчина заставил детей встать на колени

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Мужчина в Воронеже заставил мальчиков встать на колени перед его сыном и приказал тому бить их по лицу, утверждают мамы детей. В ГУ МВД по Воронежской области сообщили RT, что женщины уже написали заявление. Назначена проверка.
МВД проверяет ситуацию в Воронеже, где мужчина заставил детей встать на колени
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

Личность мужчины не установлена, его ищут.

Ранее СМИ писали, что он сделал это якобы в воспитательных целях, потому что его сына ударили мячом. Подтверждения этому нет.

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