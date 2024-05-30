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В Москве благоустраивают участок у станции метро «Университет Дружбы Народов»

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Готовность работ по благоустройству территории около строящейся станции «Университет Дружбы Народов» Троицкой линии метро составляет 70%.

Об этом сообщает НСН.

Глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал, что на территории площадью 3,2 га создают пространства для отдыха и прогулок. Кроме того, здесь выполнят озеленение и откроют новые остановочные павильоны наземного пассажирского транспорта.

Помимо этого, специалисты реконструируют улично-дорожную сеть на улицах Миклухо-Маклая и Академика Опарина. Там уложат свыше 23 тыс. кв. м дорожного покрытия.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о предстоящем благоустройстве четырёх зелёных зон в Южном округе столицы.

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