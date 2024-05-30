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В Москве 1 июня ограничат движение транспорта из-за «Зелёного марафона»

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В Москве предупредили о перекрытии нескольких улиц и набережных в центре города из-за проведения забега «Зелёный марафон» 1 июня.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал столичного Дептранса.

По данным ведомства, в промежуток с 07:50 до 15:20 движение ограничат на Софийской, Раушской, Космодамианской, Устьинской, Гончарной, Краснохолмской, Москворецкой, Кремлёвской, Пречистенской, Фрунзенской и Лужнецкой набережных.

Кроме того, временные ограничения будут действовать на Большом Москворецком мосту, на улицах Ильинке, Варварке и Москворецкой, а также на площадях Васильевский Спуск и других.

Также на всех этих участках запрещена парковка с 00:01 1 июня до окончания мероприятия.

Ранее сообщалось, что в Тюмени в день последнего звонка, 24 мая, ограничили скорость для электросамокатов.

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