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РЖД запретят высаживать из электричек животных без хозяев

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Заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников заявил, что компания намерена ввести запрет на высадку животных без хозяина из электричек.

Как он отметил в беседе с журналистами, в настоящий момент уже существует общий документ с установленным порядком действий работников филиалов компании и пригородных пассажирских компаний в случае обнаружения животных без владельцев. 

«Сейчас идёт разработка или актуализация внутренних документов каждой ППК с учётом этого порядка», — цитирует его РИА Новости.

Колесников подчеркнул, что соответствующий запрет введут в этом году. 

Ранее в РЖД заявляли, что информация о перевозимом питомце появится в билетах.

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