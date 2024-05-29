РЖД запретят высаживать из электричек животных без хозяев

Заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников заявил, что компания намерена ввести запрет на высадку животных без хозяина из электричек.

Как он отметил в беседе с журналистами, в настоящий момент уже существует общий документ с установленным порядком действий работников филиалов компании и пригородных пассажирских компаний в случае обнаружения животных без владельцев.

«Сейчас идёт разработка или актуализация внутренних документов каждой ППК с учётом этого порядка», — цитирует его РИА Новости.

Колесников подчеркнул, что соответствующий запрет введут в этом году.

Ранее в РЖД заявляли, что информация о перевозимом питомце появится в билетах.