РЖД запретят высаживать из электричек животных без хозяев
Как он отметил в беседе с журналистами, в настоящий момент уже существует общий документ с установленным порядком действий работников филиалов компании и пригородных пассажирских компаний в случае обнаружения животных без владельцев.
«Сейчас идёт разработка или актуализация внутренних документов каждой ППК с учётом этого порядка», — цитирует его РИА Новости.
Колесников подчеркнул, что соответствующий запрет введут в этом году.
Ранее в РЖД заявляли, что информация о перевозимом питомце появится в билетах.