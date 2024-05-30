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Владимир Ефимов: продолжается строительство «Квантум-парка» на территории нового кампуса МГТУ имени Н.Э. Баумана

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Готовность многофункционального технологического и научно-образовательного комплекса «Квантум-парк» на территории нового кампуса МГТУ имени Н.Э. Баумана составляет 93%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Владимир Ефимов: продолжается строительство «Квантум-парка» на территории нового кампуса МГТУ имени Н.Э. Баумана
  • © Официальный телеграм-канал Мэра Москвы

«В «Квантум-парке» МГТУ имени Н.Э. Баумана будет размещено высокоточное и высокочувствительное оборудование для различных лабораторий. В настоящий момент в корпусе приступили к устройству «плавающих» полов. В одном из семи помещений, где предусмотрена такая конструктивная особенность, выполнено бетонирование плиты с виброизоляторами, проведены работы по её подъёму для испытания потенциальных вибраций», — рассказал он.

Всего будет использовано 257 небольших элементов из стали высотой 350 мм каждый. Подобный механизм поможет снизить динамическое воздействие от виброактивного оборудования, обеспечить комфортные условия для работы учёных, аспирантов и студентов, отметил заммэра. По его словам, такие механизмы произведены в России специально для «Квантум-парка».

«На прилегающей к зданию «Квантум-парка» территории ведутся работы по благоустройству. Они выполнены почти наполовину — продолжается укладка гранитной плитки, установка малых архитектурных форм. Завершаются работы по устройству лестницы для доступа к научному кластеру со стороны 2-й Бауманской улицы», — добавил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«Квантум-парк» расположен рядом с центральным кластером МГТУ имени Н.Э. Баумана. Он станет уникальной составляющей «сердца» будущей технологической долины. В состав научного кампуса входят 14 объектов, восемь из них (площадью почти 105 тыс. кв. м) уже введены в эксплуатацию.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что центральный кластер комплекса МГТУ им. Н.Э. Баумана будет готов в июне.

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