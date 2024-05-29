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Уголовное дело возбудили в Чебоксарах по факту взрыва газового баллона в ресторане

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СУ СКР по Чувашии сообщило о возбуждении уголовного дела по факту взрыва газового баллона в ресторане гостиницы в Чебоксарах.
Уголовное дело возбудили в Чебоксарах по факту взрыва газового баллона в ресторане
  • РИА Новости

«В Чебоксарах произошёл хлопок газового баллона в ресторане гостиницы. Пострадали несколько человек... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — отмечается в заявлении в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что в центральный аппарат СК России будет доложено о расследовании данного дела.

Ранее водитель грузовика погиб при взрыве газового баллона на автозаправке в Нижегородской области.

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