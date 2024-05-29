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Путин проведёт заседание Совета по стратегическому развитию

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Президент России Владимир Путин 29 мая проведёт в Кремле расширенное заседание Совета по стратегическому развитию, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин проведёт заседание Совета по стратегическому развитию
  • РИА Новости

«В середине дня президент проведёт в Кремле, в Большом Кремлёвском дворце, расширенное заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития», — сказал Песков.

Он отметил, что ожидается весьма обстоятельное мероприятие.

По его словам, те, кто будут присутствовать на мероприятии, смогут по его завершении пообщаться с выступающими.

Ранее Песков сообщил, что Путин 29 мая проведёт заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета.

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