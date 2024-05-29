Путин проведёт заседание Совета по стратегическому развитию
- РИА Новости
«В середине дня президент проведёт в Кремле, в Большом Кремлёвском дворце, расширенное заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития», — сказал Песков.
Он отметил, что ожидается весьма обстоятельное мероприятие.
По его словам, те, кто будут присутствовать на мероприятии, смогут по его завершении пообщаться с выступающими.
Ранее Песков сообщил, что Путин 29 мая проведёт заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета.