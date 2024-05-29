Система ПВО 29 мая сбила беспилотник в Краснодарском крае
- РИА Новости
«Наши военные сегодня утром вновь пресекли попытку киевского режима совершить теракт на территории Краснодарского края», — отметил он.
По предварительным данным, никто не пострадал. Место падения беспилотника ищут спецслужбы.
Уточняется, что ВСУ ежедневно предпринимают попытки нанести удары по приграничным и центральным регионам России. Для этого они используют беспилотники, которые успешно перехватывают средства ПВО.
Силы ПВО также сбили один БПЛА и семь снарядов РСЗО «Град» над Белгородской областью.