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Система ПВО 29 мая сбила беспилотник в Краснодарском крае

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Над Армавиром в Краснодарском крае 29 мая был сбит беспилотник. Об этом губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил в своём Telegram-канале.
Система ПВО 29 мая сбила беспилотник в Краснодарском крае
  • РИА Новости

«Наши военные сегодня утром вновь пресекли попытку киевского режима совершить теракт на территории Краснодарского края», — отметил он.

По предварительным данным, никто не пострадал. Место падения беспилотника ищут спецслужбы.

Уточняется, что ВСУ ежедневно предпринимают попытки нанести удары по приграничным и центральным регионам России. Для этого они используют беспилотники, которые успешно перехватывают средства ПВО.

Силы ПВО также сбили один БПЛА и семь снарядов РСЗО «Град» над Белгородской областью.

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