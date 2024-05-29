Симоньян напомнила, что деньги, которые будут отчислять обеспеченные люди, пойдут на поддержку семей

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян напомнила, что деньги, которые будут отчислять в бюджет обеспеченные люди, планируется направлять на поддержку многодетных семей, матерей и социальную инфраструктуру. Так она прокомментировала налоговые поправки, предложенные Минфином.

В эфире телеканала «Россия 1» она обратила внимание на то, что изменения не коснутся 97% россиян.

Симоньян рассказала, что знает огромное количество людей, для которых делиться — это норма и ежедневная жизнь.

«Более того, есть люди, которые от своей пенсии в 15 тыс. по 100 рублей отчекрыживают, чтобы послать нам куда-то на наши сборы, на фронт или белгородцам помочь», — сказала главред RT.

При этом она отметила, что есть люди, которые зарабатывают огромные деньги, «не делились никогда и не делятся — и не считают это нужным».

«Складывают куда-то в кубышечки, как будто эти кубышечки можно будет с собой забрать куда-то. Никуда не заберёшь ты с собой кубышки. Вот эти изменения, как мне представляется, в налоговой системе — они как раз касаются таких кубышечников», — добавила Симоньян.

Главред RT выразила надежду на то, что деньги, которые будут отчислять в бюджет обеспеченные люди, пойдут на самое главное: на поддержку многодетных семей, матерей, социальную инфраструктуру.

Министр финансов Антон Силуанов ранее напомнил, что предлагаемая Минфином прогрессивная шкала налогообложения не должна касаться подавляющей части населения России, это стало главным условием для правительства.