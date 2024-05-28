При падении легкомоторного самолёта в Саратовской области погиб один человек
Об этом сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин.
«По предварительным данным, сегодня в Дергачёвском районе между посёлком Рабочий и посёлком Радуевка упал легкомоторный самолёт, который производил сельскохозяйственные работы. В результате происшествия погиб мужчина», — написал он в Telegram-канале.
На месте работают экстренные службы.
Ранее стало известно, что вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку в Мурманской области.