При падении легкомоторного самолёта в Саратовской области погиб один человек

Проводивший сельхозработы легкомоторный самолёт упал в Саратовской области, в результате погиб один человек.

Об этом сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин. «По предварительным данным, сегодня в Дергачёвском районе между посёлком Рабочий и посёлком Радуевка упал легкомоторный самолёт, который производил сельскохозяйственные работы. В результате происшествия погиб мужчина», — написал он в Telegram-канале. На месте работают экстренные службы. Ранее стало известно, что вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку в Мурманской области.