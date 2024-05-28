Медведев анонсировал заседание Совета по науке и образованию с участием Путина

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев анонсировал в июне заседание Совета по науке и образованию с участием российского лидера Владимира Путина.

Об этом он сказал, открывая заседание президиума Совета по науке и образованию и выразив желание обсудить приоритеты научно-технологического развития страны.

«В июне они будут рассматриваться на заседании «большого» Совета при президенте по науке и образованию», — цитирует его ТАСС.

Ранее Российская академия наук (РАН) предложила создать попечительский совет, который возглавит российский лидер Владимир Путин.