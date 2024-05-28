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В Петербурге детсад выплатит 300 тысяч рублей за травму мальчика

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Суд в Санкт-Петербурге обязал выплатить компенсацию в размере 300 тыс. рублей семье ребёнка, который получил травму на прогулке в одном из городских детских садов.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

Инцидент произошёл в июне 2023 года. Согласно материалам дела, мальчик получил переломы плеча в стычке с другим воспитанником, пока воспитательница отвлеклась.

«Суд взыскал с детского сада расходы на лечение в размере 308 рублей, компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. рублей, штраф в размере чуть более 100,1 тыс. рублей», — сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

Ранее стало известно, что в Ханты-Мансийском автономном округе прокуратура организовала проверку сообщений в СМИ об избиении ребёнка в детском саду в Нефтеюганске.

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