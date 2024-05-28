В Красноярске прокуратура потребовала убрать из магазина издание книги Остера

Прокуратура потребовала убрать из магазина в Красноярском крае одно издание книги Григория Остера «Вредные советы».

Об этом RT рассказала владелица книжного магазина по имени Любовь. Ранее в сети появилась информация, что ведомство требует изъять издание из продажи, но не уточнялись детали.

Речь идёт о книге 2022 года, выпущенной московским издательством, подчеркнула Любовь. По её словам, претензии ведомства связаны с иллюстрациями, которые содержат сцены жестокости. Кроме того, на книге нет возрастной маркировки.

Всего в магазине был один такой экземпляр, его убрали. Владелица книжной точки обратилась к поставщику, а тот передал информацию издательству.

RT стало известно, что будет проведена экспертиза изображений. Речи об изъятии тиража по всей стране пока не идёт.