RT в Telegram
Подпишись

В Красноярске прокуратура потребовала убрать из магазина издание книги Остера

Короткая ссылка
Прокуратура потребовала убрать из магазина в Красноярском крае одно издание книги Григория Остера «Вредные советы».
В Красноярске прокуратура потребовала убрать из магазина издание книги Остера
  • РИА Новости

Об этом RT рассказала владелица книжного магазина по имени Любовь. Ранее в сети появилась информация, что ведомство требует изъять издание из продажи, но не уточнялись детали.

Речь идёт о книге 2022 года, выпущенной московским издательством, подчеркнула Любовь. По её словам, претензии ведомства связаны с иллюстрациями, которые содержат сцены жестокости. Кроме того, на книге нет возрастной маркировки.

Всего в магазине был один такой экземпляр, его убрали. Владелица книжной точки обратилась к поставщику, а тот передал информацию издательству.

RT стало известно, что будет проведена экспертиза изображений. Речи об изъятии тиража по всей стране пока не идёт.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить