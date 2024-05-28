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Браконьеры убили трёх медведей в камчатском заповеднике

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В заказнике на Камчатке браконьеры убили трёх медведей. Видео преступления распространяется в соцсетях.
Браконьеры убили трёх медведей в камчатском заповеднике
  • Gettyimages.ru
  • © Ignacio Palacios

Председатель регионального отделения организации «Общественная комиссия по борьбе с коррупцией» Сергей Мылов рассказал RT, что, скорее всего, охотились приезжие, так как, по его словам, «местные так не поступают».

Согласно последним данным, у людей, которые убили трёх медведей в заказнике на Камчатке, точно не было разрешения на охоту.

Как рассказал RT директор Службы по охране животного мира Виктор Фуряев, кадры того, как браконьеры разделывают зверей и перевозят тушу одного из них на вертолёте, снял инспектор охотугодий.

Он уточнил, что следственные органы проводят проверку с 23—24 апреля. Полиция уже ищет браконьеров.

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