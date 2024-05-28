Более тысячи человек из 53 регионов приняли участие в фестивале спорта в Анапе

Более тысячи участников из 53 регионов России стали участниками фестиваля спорта в Анапе.

Фестиваль Ironstar Anapa 2024 проходил 25—26 мая. Программа включала соревнования по триатлону на дистанциях 1/4, 1/8 и Supermix.

Также прошли женский и детские забеги.

«Первый черноморский старт сезона испытал нашу команду на прочность, сложные погодные условия в первый день соревнований потребовали усиления мер безопасности, но благодаря многолетнему опыту, всё прошло отлично. Участники остались довольны, а это для нас главное», — заявил генеральный директор Ironstar Владимир Шейкин.

Он также выразил благодарность мэру Анапы Василию Швецу, администрации и службам города, руководству и сотрудникам ОМВД по Анапе.