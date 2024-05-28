С убившего лося экс-депутата Рашкина сняли судимость
- globallookpress.com
«Он получил справку об отбытии условного наказания. С момента окончания испытательного срока мой доверитель считается несудимым», — цитирует его РИА Новости.
В апреле 2022 года Калининский районный суд Саратовской области приговорил Рашкина к трём годам лишения свободы условно по делу о незаконной охоте.
Позже Рашкин обжаловал решение суда, назвав приговор несправедливым.
В мае Саратовский областной суд оставил приговор без изменения.