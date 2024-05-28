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С убившего лося экс-депутата Рашкина сняли судимость

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С экс-депутата Госдумы Валерия Рашкина сняли судимость, испытательный срок за незаконную охоту истёк, сообщил его адвокат Константин Лазарев.
С убившего лося экс-депутата Рашкина сняли судимость
  • globallookpress.com

«Он получил справку об отбытии условного наказания. С момента окончания испытательного срока мой доверитель считается несудимым», — цитирует его РИА Новости.

В апреле 2022 года Калининский районный суд Саратовской области приговорил Рашкина к трём годам лишения свободы условно по делу о незаконной охоте

Позже Рашкин обжаловал решение суда, назвав приговор несправедливым.

В мае Саратовский областной суд оставил приговор без изменения.

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