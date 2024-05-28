Риелтор Рачкова: договор найма квартиры должен быть зарегистрирован в Росреестре

Генеральный директор компании «ТСН Недвижимость», вице-президент Гильдии риэлторов Московской области Татьяна Рачкова предупредила, что договор о найме квартиры вступает в силу не с момента подписания, а с момента его регистрации в Росреестре.

При этом многие владельцы жилья стремятся заключить договор с арендатором на срок менее года, чтобы избежать регистрации. Для нанимателя это влечёт определённые риски, отметила она в беседе с РИАМО.

Незарегистрированный на сайте Росреестра договор найма не имеет законной силы, а арендаторов могут в любой момент попросить покинуть квартиру, предупредила Рачкова.

Этот вопрос она посоветовала заранее обговорить с хозяевами.

«Узнать, зарегистрирован ли документ, можно на официальном сайте Росреестра в разделе «Проверка документов об объектах недвижимости», — заключила специалист.

Ранее НСН сообщала, что в Москве в I квартале 2024 года жители оформили 8,5 тыс. кредитов по программе «Семейная ипотека».