Автоэксперт Борисов: неисправности могут стать причиной запаха бензина в салоне
Причиной запаха может быть утечка из-за повреждённых топливных шлангов, трубок и соединений, а также неисправность топливного насоса, поделился эксперт в разговоре с «Российской газетой».
В этом случае, по его словам, следует обратиться в автосервис и провести диагностику не только топливной системы, но и двигателя.
Ещё одна причина неприятного запаха в салоне — проблема с вентиляцией: в частности, если давно не менялся салонный фильтр либо неплотно закрыта крышка бензобака, сказал Борисов.
Также нередко запах бензина может появляться из-за перелива горючего в топливном баке, добавил он.
Ранее автоэксперт Пётр Баканов в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, что при хранении зимних шин важно, чтобы на них не попадали прямые солнечные лучи.