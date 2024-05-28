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Автоэксперт Борисов: неисправности могут стать причиной запаха бензина в салоне

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Директор департамента сервиса и запасных частей «Авилон Geely» Андрей Борисов рассказал, что при появлении запаха бензина в салоне автомобиля нужно незамедлительно проверить работу определённых узлов и систем.

Причиной запаха может быть утечка из-за повреждённых топливных шлангов, трубок и соединений, а также неисправность топливного насоса, поделился эксперт в разговоре с «Российской газетой».

В этом случае, по его словам, следует обратиться в автосервис и провести диагностику не только топливной системы, но и двигателя.

Ещё одна причина неприятного запаха в салоне — проблема с вентиляцией: в частности, если давно не менялся салонный фильтр либо неплотно закрыта крышка бензобака, сказал Борисов.

Также нередко запах бензина может появляться из-за перелива горючего в топливном баке, добавил он.

Ранее автоэксперт Пётр Баканов в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, что при хранении зимних шин важно, чтобы на них не попадали прямые солнечные лучи.

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