Грузовой корабль «Прогресс МС-25» покинул МКС
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«Прогресс МС-25» отстыковался от малого исследовательского модуля «Поиск» российского сегмента МКС.
Трансляцию ведёт российская госкорпорация «Роскосмос».
Как отмечается, включение двигателей на торможение ожидается в 14:48 мск.
Грузовой корабль завершает свою миссию после полугодового полёта. На его место пристыкуется «Прогресс МС-27». Запуск с космодрома Байконур запланирован на 30 мая.
Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что ракета-носитель «Союз-2.1а», которая доставит новый грузовой корабль, собрана.