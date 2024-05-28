Грузовой корабль «Прогресс МС-25» покинул МКС

Грузовой корабль «Прогресс МС-25» покинул Международную космическую станцию (МКС), чтобы освободить место для другого грузовика.

«Прогресс МС-25» отстыковался от малого исследовательского модуля «Поиск» российского сегмента МКС.

Трансляцию ведёт российская госкорпорация «Роскосмос».

Как отмечается, включение двигателей на торможение ожидается в 14:48 мск.

Грузовой корабль завершает свою миссию после полугодового полёта. На его место пристыкуется «Прогресс МС-27». Запуск с космодрома Байконур запланирован на 30 мая.

Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что ракета-носитель «Союз-2.1а», которая доставит новый грузовой корабль, собрана.