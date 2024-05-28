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В России растёт число студентов из стран Ближнего Востока и Северной Африки

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В Минобрнауки сообщили, что растёт число студентов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, получающих высшее образование в России.

Об этом пишет газета «Известия».

Иностранные студенты чаще всего выбирают такие направления, как лечебное дело, стоматология, фармация, нефтегазовое дело и менеджмент.

В пятёрку вузов, где в текущий момент проходит обучение наибольшее количество таких студентов, входят университеты Тамбова, Астрахани, Чебоксар, Волгограда, Кабардино-Балкарии.

В частности, в РУДН сообщили, что число первокурсников из стран Ближнего Востока и Северной Африки выросло с 2021 года на 6,8% — до 1,3 тыс.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в беседе с НСН рассказала, что число выпускников московских школ, которые поступили на бюджетные места в ведущих университетах, стало в три раза больше по итогам 2023 года.

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