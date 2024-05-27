Более 2,5 млн человек побывали в парках Подмосковья за неделю

Парки Московской области за прошедшую неделю посетили более 2,5 млн человек — на 495 тыс. больше, чем за такой же период прошлого года.

По словам министра благоустройства региона Михаила Хайкина, всего в области работают 194 парка культуры и отдыха и восемь каруселей, передаёт 360.ru.

В субботу, 25 мая, парки региона посетили более 420 тыс. человек, а к концу выходных это число превысило 818 тыс.

Самыми посещаемыми стали «Пехорка» в Балашихе, парк Толстого в Химках, Центральный парк в Пушкине, парк Мира в Мытищах и Сестрорецкий в Клину.

Ранее НСН со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в столице планируют благоустроить более 2,5 тыс. общественных пространств в 2024 году.