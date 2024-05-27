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Специалист Бойко: от лесного пожара можно спастись на просеке или в водоёме

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Эксперт в области пожарной безопасности Виталий Бойко рассказал, как действовать людям, оказавшимся в силу причин в зоне лесного пожара или в непосредственной близости от него. Прежде всего эксперт посоветовал не допускать паники и адекватно оценивать обстановку.

Если огонь приближается к дому, следует позвонить в службу спасения 01 или 112 (с мобильного телефона), собрать документы, еду и воду с собой, предупредить близких и следовать инструкции по эвакуации, поделился он в интервью телеканалу «Звезда».

Низовой пожар можно попробовать потушить своими силами, заливая водой и захлёстывая ветками. Если это не получилось, необходимо предупредить всех, кто находится поблизости, организовав выход людей на открытую местность — дорогу, просеку, поляну или к берегу речки, отметил Бойко.

При невозможности уйти от огня следует войти в водоём и накрыться мокрой одеждой. А на открытом пространстве нужно дышать, пригнувшись к земле, прикрывая рот и нос тканью, добавил эксперт.

Ранее советник начальника государственного казённого учреждения Московской области «Мособлпожспас» заслуженный спасатель России Игорь Томчук в беседе с «Радио 1» посоветовал соблюдать правила пожарной безопасности весной.

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