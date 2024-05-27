В Калининграде утвердили состав Молодёжного парламента при заксобрании, рассказали в пресс-службе регионального парламента.

Об этом сообщает «Янтарный край».

24 мая состоялось заседание комиссии законодательного собрания Калининградской области по формированию Молодёжного парламента при заксобрании.

Как говорится в материале, в комиссию поступило 42 заявления, отобрали 30 человек.

С кандидатами провели собеседование, каждого оценивали по трём критериям. По итогу был подсчёт баллов, и по нему сформировали итоговый список.

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