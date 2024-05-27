RT в Telegram
Подпишись

НИКИ детства Подмосковья подписал соглашение о сотрудничестве с Узбекистаном

Короткая ссылка
Научно-исследовательский клинический институт (НИКИ) детства Минздрава Московской области подписал соглашение о сотрудничестве с медицинским центром Узбекистана.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Соглашение подписали в рамках научно-практической конференции «Узбекистан — Россия: партнёрство во имя здоровья» в Ташкенте.

По словам замдиректора НИКИ детства Лолиты Пак, обмен опытом очень важен, поэтому с коллегами из Узбекистана выстраивается очень плотное сотрудничество.

Ранее сообщалось, что глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о возможности нарастить двусторонний товарооборот между странами до $20 млрд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить