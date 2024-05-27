НИКИ детства Подмосковья подписал соглашение о сотрудничестве с Узбекистаном

Научно-исследовательский клинический институт (НИКИ) детства Минздрава Московской области подписал соглашение о сотрудничестве с медицинским центром Узбекистана.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Соглашение подписали в рамках научно-практической конференции «Узбекистан — Россия: партнёрство во имя здоровья» в Ташкенте.

По словам замдиректора НИКИ детства Лолиты Пак, обмен опытом очень важен, поэтому с коллегами из Узбекистана выстраивается очень плотное сотрудничество.

Ранее сообщалось, что глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о возможности нарастить двусторонний товарооборот между странами до $20 млрд.