В МГИМО откроется новая программа «Стратегии информационного воздействия в международных отношениях»

На факультете международных отношений МГИМО МИД России 1 сентября открывается новая программа магистратуры «Стратегии информационного воздействия в международных отношениях».

Программа ориентирована на комплексную подготовку специалистов-практиков по информационному противоборству, способных с использованием гибкого инструментария готовить и предлагать комплексные решения для самых сложных международно-политических задач.

«В сегодняшних турбулентных внешнеполитических условиях информационное воздействие сохраняет свой наиболее значимый, непреходящий характер», — заявил ректор МГИМО МИД России, академик РАН Анатолий Торкунов, комментируя открытие новой программы.

В отличие от иных программ магистратуры факультета международных отношений, новую программу курируют целых два научных руководителя, один из которых — Андрей Сушенцов.

«Программа имеет значительный уклон в сторону практической подготовки будущих студентов. Мы сформировали учебный план программы таким образом, чтобы с первого семестра у слушателей появилась возможность самостоятельно разрабатывать готовые продукты по информационному воздействию», — заявил научный руководитель программы Сушенцов.

Учебный план программы на 80% состоит из прикладных дисциплин. Студенты будут обучаться практикам информационного воздействия, методам борьбы с дезинформацией, лоббизму и международно-политическому консультированию, разведке по открытым данным, искусству анализа и ведения переговоров.

Уже в рамках второго семестра студентам предстоит выбрать один из модулей проектной деятельности. По итогам каждого учебного семестра магистранты будут защищать собственные проекты в сфере политико-коммуникационного консультирования, которые выполнят под руководством специалистов-практиков Евгения Минченко (президента коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг») и Ильи Фабричникова (директора и владельца коммуникационного агентства SPRQL).

Для освоения программы предметной комиссией будут тщательно отобраны 24 абитуриента, набравшие наибольшее количество баллов по итогам вступительных испытаний, профессионального собеседования и конкурса портфолио. Обучение по программе будет проводиться полностью на коммерческой основе.

Кроме того, как стало известно RT, программа реализуется при поддержке администрации президента, часть студентов при этом будет отобрана для прохождения практики в администрации.

Подробнее о программе можно узнать на сайте МГИМО МИД России.