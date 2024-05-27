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В Свердловской области построили 1,3 млн квадратных метров жилья за четыре месяца

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В Свердловской области построили 1,3 млн кв. м жилья с начала 2024 года.

Об этом, как сообщает URA.RU, рассказали в Департаменте информполитики региона.

«Мы наблюдаем активный рост объёмов загородного строительства и частных домов в Свердловской области. Кроме того, активно развиваем производство собственных строительных материалов и полностью обеспечиваем стройкомплекс региона по 14 группам, в том числе востребованным в ИЖС», — сказал исполняющий обязанности министра строительства и развития инфраструктуры региона Григорий Сурганов.

В материале отмечено, что количество метров построенного жилья на треть больше показателей аналогичного периода прошлого года.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области медикам увеличили соцвыплаты.

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