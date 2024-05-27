В Свердловской области построили 1,3 млн квадратных метров жилья за четыре месяца
Об этом, как сообщает URA.RU, рассказали в Департаменте информполитики региона.
«Мы наблюдаем активный рост объёмов загородного строительства и частных домов в Свердловской области. Кроме того, активно развиваем производство собственных строительных материалов и полностью обеспечиваем стройкомплекс региона по 14 группам, в том числе востребованным в ИЖС», — сказал исполняющий обязанности министра строительства и развития инфраструктуры региона Григорий Сурганов.
В материале отмечено, что количество метров построенного жилья на треть больше показателей аналогичного периода прошлого года.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области медикам увеличили соцвыплаты.