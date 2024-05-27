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В Москве по программе капремонта заменят 736 мусоропроводов в жилых домах

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В Москве в текущем году планируют заменить 736 мусоропроводов в 187 жилых многоквартирных домах в рамках масштабной программы капитального ремонта.
В Москве по программе капремонта заменят 736 мусоропроводов в жилых домах
  • © Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

Об этом пишет сайт mos.ru со ссылкой на комплекс городского хозяйства.

Современные мусоропроводы изготавливаются из нержавеющей стали, а не из асбеста, как раньше. Сталь больше подходит для этих целей, так как не впитывает неприятные запахи. Также современные технологии позволяют делать хорошую звукоизоляцию, за счёт чего современные мусоропроводы почти полностью бесшумны.

Кроме того, современные модели мусоропроводов оборудованы автоматической системой очистки и в целом более удобны для эксплуатации.

Ранее НСН со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в столице планируют благоустроить более 2,5 тыс. общественных пространств в 2024 году.

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