Собянин: в Москве передали под заселение по реновации 20 ЖК с начала года
- АГН «Москва»
- © Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства Москвы
Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на Telegram-канал мэра.
По его словам, новые ЖК находятся в 15 районах и семи округах Москвы. В них получили квартиры 7,8 тыс. жителей из 46 старых домов.
Кроме того, по словам мэра, в рамках программы реновации в 2024 году начали строить ещё 12 жилых комплексов.
Собянин уточнил, что со старта программы реновации уже расселили 648 зданий.
Ранее НСН сообщала, что в Зеленограде в рамках программы реновации построят новую детскую поликлинику.