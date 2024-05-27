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Собянин: в Москве передали под заселение по реновации 20 ЖК с начала года

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице в этом году под заселение по реновации передали 20 новых жилых комплексов.
Собянин: в Москве передали под заселение по реновации 20 ЖК с начала года
  • АГН «Москва»
  • © Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства Москвы

Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

По его словам, новые ЖК находятся в 15 районах и семи округах Москвы. В них получили квартиры 7,8 тыс. жителей из 46 старых домов.

Кроме того, по словам мэра, в рамках программы реновации в 2024 году начали строить ещё 12 жилых комплексов.

Собянин уточнил, что со старта программы реновации уже расселили 648 зданий.

Ранее НСН сообщала, что в Зеленограде в рамках программы реновации построят новую детскую поликлинику.

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