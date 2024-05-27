Депутаты предложили разрешить педагогам колледжей досрочно выходить на пенсию

В Государственную думу внесут законопроект, согласно которому педагоги системы профессионального образования смогут получить право на досрочную пенсию.

Об этом сообщает Российская газета со ссылкой на проект документа.

Издание напоминает, что право на досрочную пенсию сегодня предоставлено педагогам, которые проработали в организациях для детей более 25 лет.

Период работы в средних специальных учреждениях засчитывается в специальный педагогический стаж, если в этих заведениях обучается не меньше половины детей в возрасте до 18 лет.

Депутат Ярослав Нилов напомнил при этом, что в колледжах большая часть учащихся — совершеннолетние, поэтому педагоги в этих учреждениях не приобретают право на досрочное пенсионное обеспечение. Депутаты планируют устранить этот пробел, говорится в материале.

В разговоре с РИА Новости Нилов подтвердил, что законопроект внесут в понедельник, 27 мая.

Ранее депутаты Государственной думы подготовили поправку о пенсии вдовам погибших в зоне специальной военной операции бойцов.