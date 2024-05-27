Депутаты предложили разрешить педагогам колледжей досрочно выходить на пенсию
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Об этом сообщает Российская газета со ссылкой на проект документа.
Издание напоминает, что право на досрочную пенсию сегодня предоставлено педагогам, которые проработали в организациях для детей более 25 лет.
Период работы в средних специальных учреждениях засчитывается в специальный педагогический стаж, если в этих заведениях обучается не меньше половины детей в возрасте до 18 лет.
Депутат Ярослав Нилов напомнил при этом, что в колледжах большая часть учащихся — совершеннолетние, поэтому педагоги в этих учреждениях не приобретают право на досрочное пенсионное обеспечение. Депутаты планируют устранить этот пробел, говорится в материале.
В разговоре с РИА Новости Нилов подтвердил, что законопроект внесут в понедельник, 27 мая.
Ранее депутаты Государственной думы подготовили поправку о пенсии вдовам погибших в зоне специальной военной операции бойцов.