RT в Telegram
Подпишись

Депутаты предложили разрешить педагогам колледжей досрочно выходить на пенсию

Короткая ссылка
В Государственную думу внесут законопроект, согласно которому педагоги системы профессионального образования смогут получить право на досрочную пенсию.
Депутаты предложили разрешить педагогам колледжей досрочно выходить на пенсию
  • Gettyimages.ru
  • © shironosov

Об этом сообщает Российская газета со ссылкой на проект документа.

Издание напоминает, что право на досрочную пенсию сегодня предоставлено педагогам, которые проработали в организациях для детей более 25 лет.

Период работы в средних специальных учреждениях засчитывается в специальный педагогический стаж, если в этих заведениях обучается не меньше половины детей в возрасте до 18 лет.

Депутат Ярослав Нилов напомнил при этом, что в колледжах большая часть учащихся — совершеннолетние, поэтому педагоги в этих учреждениях не приобретают право на досрочное пенсионное обеспечение. Депутаты планируют устранить этот пробел, говорится в материале.

В разговоре с РИА Новости Нилов подтвердил, что законопроект внесут в понедельник, 27 мая.

Ранее депутаты Государственной думы подготовили поправку о пенсии вдовам погибших в зоне специальной военной операции бойцов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить