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Многоквартирные дома во Владивостоке остались без света из-за аварии

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Авария оставила без света многоквартирные дома во Владивостоке.

Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

В сообщении говорится, что 27 мая в результате аварий на фидерах трансформаторной подстанции «Загородная» произошло прекращение электроснабжения жителей улиц Беляева, Волкова, Добровольского, Космонавтов, Новожилова, Пацаева, Сахалинская, 2-я Строительная, 3-я Строительная и т.д.

Без света остались более 15 тыс. жителей 90 многоквартирных домов.

Прокуратура начала проверку.

Ранее пять сёл остались без света в результате атаки ВСУ по Белгородской области.

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