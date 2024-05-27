Многоквартирные дома во Владивостоке остались без света из-за аварии
Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на прокуратуру Приморского края.
В сообщении говорится, что 27 мая в результате аварий на фидерах трансформаторной подстанции «Загородная» произошло прекращение электроснабжения жителей улиц Беляева, Волкова, Добровольского, Космонавтов, Новожилова, Пацаева, Сахалинская, 2-я Строительная, 3-я Строительная и т.д.
Без света остались более 15 тыс. жителей 90 многоквартирных домов.
Прокуратура начала проверку.
Ранее пять сёл остались без света в результате атаки ВСУ по Белгородской области.