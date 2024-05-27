Житель Коми убил ножом сотрудницу службы доставки еды
Об этом сообщает СУ СК России по республике Коми.
«Мужчина нанес 31-летней работнице организации несколько ударов ножом в область шеи, головы и грудной клетки», — пишут представители Следственного комитета.
Спустя сутки госпитализированная женщина скончалась от полученных телесных повреждений.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Фигуранта, ранее судимого, задержали и заключили под стражу.
Ранее в городе Саянске Иркутской области был задержан 25-летний мужчина, убивший свою жену ножом в ЗАГСе.