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Житель Коми убил ножом сотрудницу службы доставки еды

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В Сыктывкаре мужчина напал с ножом на сотрудницу службы доставки еды и нанёс ей несколько ударов, в результате чего женщина скончалась в больнице.

Об этом сообщает СУ СК России по республике Коми.

«Мужчина нанес 31-летней работнице организации несколько ударов ножом в область шеи, головы и грудной клетки», — пишут представители Следственного комитета.

Спустя сутки госпитализированная женщина скончалась от полученных телесных повреждений.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Фигуранта, ранее судимого, задержали и заключили под стражу.

Ранее в городе Саянске Иркутской области был задержан 25-летний мужчина, убивший свою жену ножом в ЗАГСе.

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