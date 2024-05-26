На юго-западе Москвы завершили основные работы по благоустройству улицы Бутлерова

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на юго-западе столицы завершили основные работы по благоустройству улицы Бутлерова.

«Этот дублёр улицы Обручева длиной порядка 2,3 км проходит от Севастопольского проспекта до улицы Академика Волгина», — рассказал мэр в своём Telegram-канале.

По словам Собянина, он был на улице Бутлерова месяц назад, осматривал ход работ.

«Как и планировали — отремонтированы проезжая часть и тротуары, приведено в порядок освещение. Сейчас обустраиваем газоны», — сообщил мэр.

Он добавил, что всего в планах благоустройства на юго-западе города — 50 улиц.

Ранее сообщалось, что в Москве благоустроят четыре крупных парковых территории.