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На юго-западе Москвы завершили основные работы по благоустройству улицы Бутлерова

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на юго-западе столицы завершили основные работы по благоустройству улицы Бутлерова.
На юго-западе Москвы завершили основные работы по благоустройству улицы Бутлерова
  • РИА Новости

«Этот дублёр улицы Обручева длиной порядка 2,3 км проходит от Севастопольского проспекта до улицы Академика Волгина», — рассказал мэр в своём Telegram-канале.

По словам Собянина, он был на улице Бутлерова месяц назад, осматривал ход работ.

«Как и планировали — отремонтированы проезжая часть и тротуары, приведено в порядок освещение. Сейчас обустраиваем газоны», — сообщил мэр.

Он добавил, что всего в планах благоустройства на юго-западе города — 50 улиц.

Ранее сообщалось, что в Москве благоустроят четыре крупных парковых территории.

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