Линия газоснабжения получила повреждения при обстреле ВСУ Шебекина

Вооружённые силы Украины подвергли обстрелу город Шебекино в Белгородской области, повреждена линия газоснабжения.

Как сообщил в личном Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, аварийные службы уже проводят восстановительные работы.

Гладков добавил, что в результате обстрела также получили повреждения четыре многоквартирных дома, где выбиты окна в 26 апартаментах, и три частных домовладения. Также в результате обстрела загорелись четыре автомобиля и хозяйственная постройка. Среди мирных жителей никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли несколько населённых пунктов в Белгородской области.