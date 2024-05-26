Четыре мирных жителя пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область
По его словам, трое из пострадавших находятся на лечении в городской больнице №2 Белгорода. Состояние двоих из них оценивается как тяжёлое, третьего — как средней степени тяжести.
«Ещё один пострадавший с осколочным ранением лица и грудной клетки доставлен бригадой скорой в областную клиническую больницу», — отметил Гладков в сообщении, которым поделился в личном Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что средства ПВО уничтожили над Белгородской областью 29 снарядов РСЗО и ракету «Нептун».