Четыре мирных жителя пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область

Четыре человека пострадали в результате атаки Вооружённых сил Украины на Белгородскую область. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, трое из пострадавших находятся на лечении в городской больнице №2 Белгорода. Состояние двоих из них оценивается как тяжёлое, третьего — как средней степени тяжести.

«Ещё один пострадавший с осколочным ранением лица и грудной клетки доставлен бригадой скорой в областную клиническую больницу», — отметил Гладков в сообщении, которым поделился в личном Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что средства ПВО уничтожили над Белгородской областью 29 снарядов РСЗО и ракету «Нептун».