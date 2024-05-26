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Четыре мирных жителя пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область

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Четыре человека пострадали в результате атаки Вооружённых сил Украины на Белгородскую область. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, трое из пострадавших находятся на лечении в городской больнице №2 Белгорода. Состояние двоих из них оценивается как тяжёлое, третьего — как средней степени тяжести.

«Ещё один пострадавший с осколочным ранением лица и грудной клетки доставлен бригадой скорой в областную клиническую больницу», — отметил Гладков в сообщении, которым поделился в личном Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что средства ПВО уничтожили над Белгородской областью 29 снарядов РСЗО и ракету «Нептун».

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