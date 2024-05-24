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В Петербурге грузовик с каменными блоками въехал в легковушку

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В Санкт-Петербурге грузовик с каменными блоками въехал в легковой автомобиль, заявили в пресс-службе управления МВД России по городу и области.
В Петербурге грузовик с каменными блоками въехал в легковушку
  • РИА Новости

Авария произошла утром 24 мая на пересечении Пискарёвского проспекта и Брюсовской улицы.

«На месте происшествия установлено, что у грузового автомобиля, груженного каменными блоками, во время движения отказали тормоза, в результате водитель грузовика, пытаясь уйти от столкновения с легковым автомобилем, попытался протиснуться между ним и поребриком, однако не справился с управлением», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Грузовик налетел на поребрик и столкнулся с легковой машиной, которой управляла 37-летняя женщина. Она госпитализирована.

Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что прокуратура показала кадры ночного ДТП с тремя погибшими в Москве.

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