В Росреестре рассказали о механизмах выявления признаков заброшенных земель
- РИА Новости
«Первый механизм заключается в установке признаков неиспользования для населённых пунктов и товариществ, а во-вторых, определить сроки на освоение, подразумевающие принятие мер для того, чтобы сделать участок пригодным для использования», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».
В качестве одного из примеров он назвал необходимость ликвидации неровностей на участке, из-за которых нельзя вести строительство.
Как отметил Бутовецкий, каких-либо новых санкций нет, задача — вернуть собственника на свою землю, чтобы тот либо сам её использовал, либо передал её тем, кому это интересно.
Ранее сообщалось, что садоводов планируют обязать начать использовать участки в течение трёх лет.