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В Росреестре рассказали о механизмах выявления признаков заброшенных земель

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Статс-секретарь, заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий рассказал о механизмах выявления признаков заброшенных земель.
В Росреестре рассказали о механизмах выявления признаков заброшенных земель
  • РИА Новости

«Первый механизм заключается в установке признаков неиспользования для населённых пунктов и товариществ, а во-вторых, определить сроки на освоение, подразумевающие принятие мер для того, чтобы сделать участок пригодным для использования», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

В качестве одного из примеров он назвал необходимость ликвидации неровностей на участке, из-за которых нельзя вести строительство.

Как отметил Бутовецкий, каких-либо новых санкций нет, задача — вернуть собственника на свою землю, чтобы тот либо сам её использовал, либо передал её тем, кому это интересно.

Ранее сообщалось, что садоводов планируют обязать начать использовать участки в течение трёх лет.

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