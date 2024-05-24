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Путин заявил, что благодаря санкциям Россия создаёт новые компетенции

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Президент России Владимир Путин заявил, что благодаря санкциям страна создаёт новые компетенции.
Путин заявил, что благодаря санкциям Россия создаёт новые компетенции
  • РИА Новости

«Они (санкции. — RT) создают определённые проблемы, безусловно — мы это видим и ощущаем. Но и создают для нас определённые возможности для развития. Там, где мы утратили имевшиеся ранее компетенции, мы их быстрыми темпами восстанавливаем. А там, где их не было и они нам нужны, мы их создаём», — сказал он.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что Минск и Москва должны защищать свои рынки от тех, кто ввёл санкции против российской и белорусской сторон.

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