Путин заявил, что благодаря санкциям Россия создаёт новые компетенции

Президент России Владимир Путин заявил, что благодаря санкциям страна создаёт новые компетенции.

«Они (санкции. — RT) создают определённые проблемы, безусловно — мы это видим и ощущаем. Но и создают для нас определённые возможности для развития. Там, где мы утратили имевшиеся ранее компетенции, мы их быстрыми темпами восстанавливаем. А там, где их не было и они нам нужны, мы их создаём», — сказал он.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что Минск и Москва должны защищать свои рынки от тех, кто ввёл санкции против российской и белорусской сторон.