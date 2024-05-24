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Бывший премьер-министр Чечни Хучиев стал помощником Мишустина

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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что бывший чеченский премьер-министр Муслим Хучиев стал помощником председателя правительства России Михаила Мишустина.
Бывший премьер-министр Чечни Хучиев стал помощником Мишустина
  • РИА Новости

Об этом Кадыров написал в своём Telegram.

«Председатель правительства России Михаил Мишустин назначил Муслима Хучиева своим помощником», — сообщил он.

По мнению Кадырова, данное назначение является заслуженным, а также своевременным.

«Уверен, что он полностью оправдает столь высокое доверие и будет полезен России, осуществляя свои полномочия», — написал Кадыров.

21 мая сообщалось, что Хучиев покинул пост председателя правительства Чеченской республики.

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