Бывший премьер-министр Чечни Хучиев стал помощником Мишустина

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что бывший чеченский премьер-министр Муслим Хучиев стал помощником председателя правительства России Михаила Мишустина.

Об этом Кадыров написал в своём Telegram.

«Председатель правительства России Михаил Мишустин назначил Муслима Хучиева своим помощником», — сообщил он.

По мнению Кадырова, данное назначение является заслуженным, а также своевременным.

«Уверен, что он полностью оправдает столь высокое доверие и будет полезен России, осуществляя свои полномочия», — написал Кадыров.

21 мая сообщалось, что Хучиев покинул пост председателя правительства Чеченской республики.