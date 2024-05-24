Бывший премьер-министр Чечни Хучиев стал помощником Мишустина
- РИА Новости
Об этом Кадыров написал в своём Telegram.
«Председатель правительства России Михаил Мишустин назначил Муслима Хучиева своим помощником», — сообщил он.
По мнению Кадырова, данное назначение является заслуженным, а также своевременным.
«Уверен, что он полностью оправдает столь высокое доверие и будет полезен России, осуществляя свои полномочия», — написал Кадыров.
21 мая сообщалось, что Хучиев покинул пост председателя правительства Чеченской республики.