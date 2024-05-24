Собянин: в Москве благоустраивают Филёвский парк

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице продолжаются работы по благоустройству Филёвского парка.

Об этом мэр столицы сообщил в своём Telegram-канале.

В районе по программе реновации готовы два комплекса, ещё два дома строят, один проектируется. Рядом с ними возводят детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха.

Также обновлён путепровод через пути МЦД-1 и проспект Багратиона, построен Проектируемый проезд №2017, связывающий Большую Филёвскую улицу с Береговым проездом.

Собянин добавил, что организованы 12 новых маршрутов наземного городского транспорта.

Ранее сообщалось, что в Москве благоустроят четыре крупных парковых территории.