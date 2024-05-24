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Собянин: в Москве благоустраивают Филёвский парк

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице продолжаются работы по благоустройству Филёвского парка.
Собянин: в Москве благоустраивают Филёвский парк
  • РИА Новости

Об этом мэр столицы сообщил в своём Telegram-канале.

В районе по программе реновации готовы два комплекса, ещё два дома строят, один проектируется. Рядом с ними возводят детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха.

Также обновлён путепровод через пути МЦД-1 и проспект Багратиона, построен Проектируемый проезд №2017, связывающий Большую Филёвскую улицу с Береговым проездом.

Собянин добавил, что организованы 12 новых маршрутов наземного городского транспорта.

Ранее сообщалось, что в Москве благоустроят четыре крупных парковых территории.

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