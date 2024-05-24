В Белоруссии состоялось открытие Дней культуры Новосибирской области
- РИА Новости
Об этом сообщает «Российская газета».
По словам Травникова, Дни культуры — часть плана развития сотрудничества стран на 2024 год.
«Плотность нашего сотрудничества, взаимных контактов, деловых переговоров, гастролей, выставок с каждым годом серьёзно возрастает», — сказал он.
Министр культуры Белоруссии Анатолий Маркевич в свою очередь поблагодарил правительство Новосибирской области и заявил, что впереди очень важные и масштабные проекты.
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