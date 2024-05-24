В Белоруссии состоялось открытие Дней культуры Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников открыл Дни культуры Новосибирской области в Национальном академическом Большом театре оперы и балета Белоруссии.

Об этом сообщает «Российская газета».

По словам Травникова, Дни культуры — часть плана развития сотрудничества стран на 2024 год.

«Плотность нашего сотрудничества, взаимных контактов, деловых переговоров, гастролей, выставок с каждым годом серьёзно возрастает», — сказал он.

Министр культуры Белоруссии Анатолий Маркевич в свою очередь поблагодарил правительство Новосибирской области и заявил, что впереди очень важные и масштабные проекты.

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