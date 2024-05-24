В МИД опровергли слухи об ужесточении порядка выдачи загранпаспортов за рубежом

В МИД России считают безосновательными попытки некоторых СМИ поднять вопрос о якобы ужесточении выдачи загранпаспортов российским гражданам за рубежом. В российском министерстве такие действия также назвали злонамеренными.

«Попытки некоторых СМИ поднять вопрос о якобы ужесточении порядка выдачи заграничных паспортов российским гражданам за рубежом считаем безосновательными и злонамеренными», — говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Она напомнила, что по закону, в оформлении заграничного паспорта может быть отказано в случае, если человек является подозреваемым или привлечён в качестве обвиняемого. Эта норма действует с 2010 года.

В конце апреля в российском МИД также заявили, что информация о возможности введения запрета на выдачу и замену документов за рубежом не соответствует действительности.