RT в Telegram
Подпишись

В МИД опровергли слухи об ужесточении порядка выдачи загранпаспортов за рубежом

Короткая ссылка
В МИД России считают безосновательными попытки некоторых СМИ поднять вопрос о якобы ужесточении выдачи загранпаспортов российским гражданам за рубежом. В российском министерстве такие действия также назвали злонамеренными.
В МИД опровергли слухи об ужесточении порядка выдачи загранпаспортов за рубежом
  • РИА Новости

«Попытки некоторых СМИ поднять вопрос о якобы ужесточении порядка выдачи заграничных паспортов российским гражданам за рубежом считаем безосновательными и злонамеренными», — говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Она напомнила, что по закону, в оформлении заграничного паспорта может быть отказано в случае, если человек является подозреваемым или привлечён в качестве обвиняемого. Эта норма действует с 2010 года.

В конце апреля в российском МИД также заявили, что информация о возможности введения запрета на выдачу и замену документов за рубежом не соответствует действительности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить