В метро Москвы появилась новая напольная разметка
- РИА Новости
Более 100 новых указателей разместили на полу вестибюлей и платформ станций «Проспект Вернадского», «Мичуринский проспект», «Аминьевская», «Славянский бульвар», «Пролетарская» — «Крестьянская застава», «Площадь Ильича» — «Римская», сообщается в Telegram-канале ведомства.
Элементы навигации изготовлены по новой технологии, теперь её наносят как дорожную разметку.
«Планируем, что обновлённая напольная навигация появится ещё на 150 пересадочных станциях», — отметил глава Дептранса Максим Ликсутов.
Ранее НСН со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина сообщала, что москвичи выбрали самые красивые станции метро, которые открылись за последние пять лет.