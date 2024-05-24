В метро Москвы появилась новая напольная разметка

В Дептрансе Москвы сообщили, что в московском метро появилась новая напольная навигация.

Более 100 новых указателей разместили на полу вестибюлей и платформ станций «Проспект Вернадского», «Мичуринский проспект», «Аминьевская», «Славянский бульвар», «Пролетарская» — «Крестьянская застава», «Площадь Ильича» — «Римская», сообщается в Telegram-канале ведомства.

Элементы навигации изготовлены по новой технологии, теперь её наносят как дорожную разметку.

«Планируем, что обновлённая напольная навигация появится ещё на 150 пересадочных станциях», — отметил глава Дептранса Максим Ликсутов.

Ранее НСН со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина сообщала, что москвичи выбрали самые красивые станции метро, которые открылись за последние пять лет.