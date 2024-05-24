Правительство России заменило проверки вузов и школ на профилактические визиты
- РИА Новости
«Исключается возможность проведения плановых проверок в отношении государственных и негосударственных вузов, а также частных школ и детских садов, чья деятельность относится к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска», — сообщила пресс-служба правительства.
По итогам такого профилактического визита не предусмотрены штрафы и другие санкции, фактически инспектор проводит выездную консультацию и указывает на нарушения.
Ранее практика такой замены проверок на профвизиты касалась только бюджетных учреждений.